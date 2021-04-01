الصحة الإتحادية تطلق تطبيق عوافي الإلكتروني للتطعيم بلقاح كوفيد-19





أطلقت وزارة الصحة الإتحادية تطبيق “عوافي” للتسجيل “الالكتروني للتطعيم بلقاح كوفيد-19 من خلال ملء استمارة البيانات، ويهدف التطبيق عبر الموبايل الي تسهيل التطعيم للمواطنين وذلك عبر التسجيل سيتم إعطاء اسم الشخص المستخدم كلمة المرور. ويمكن تنزيل التطبيق عبر موقع الوزارة او من تطبيق القوقل بلاي. واكد استاذ محمود عبد الهادي مدير إدارة تقنية المعلومات ومسؤول التسجيل الإلكتروني (تطبيق عوافي) بالوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاعة الكبرى بالوزارة الخميس حول ادخال لقاح كوفيد- 19 ، ان التطبيق الغرض منه التواصل المباشر مع المواطنين مع الإدارة المسؤولة عن التطعيم لمتابعة عملية التطعيم، وسيتم التواصل مع الشخص لأخذ الجرعة في المركز المعنى، ومتابعة حالة الذي تلقى الجرعة التطعيمة،مشيرة إلى ان عملية المتابعة لتحديد الاولوية للفئة المستهدفة حسب الفئات ويقوم النظام (السيستم) بوضع الشخص في المجموعة المحددة. وقال بحسب ( سونا) ان التطبيق يحتوي على أسماء مراكز لتطعيم في الأماكن القريبة من السكن للشخص الراغب في التطعيم فضلاً عن رسائل التوعية الصحية والاسئلة الأكثر شيوعاَ عن اللقاح.

الخرطوم ( كوش نيوز)