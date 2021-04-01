مقتل “ستة” نظامين وإصابة اثنين على يد أفراد من المسيرية





أكدت السلطات المحلية بولاية واراب في جنوب السودان، مقتل ستة جنود من افراد الجيش الحكومي، وإصابة اثنان، بجروح خطيرة في هجوم نفذه المسلحون من افراد قبيلة المسيرية على قاعدة عسكرية. وبحسب السلطات الحكومية، هاجم افراد من قبائل المسيرية يوم الاثنين قاعدة عسكرية لقوات دفاع شعب جنوب السودان، تديرها “11” فرداً بقيادة ملازم اول بول كير مول، بمنطقة “كور” بمقاطعة تويج. وقال دينق تونق قوج، محافظ مقاطعة تويج بحسب راديو تمازُج، إن ثلاثة جنود لقوا مصرعهم، خلال الهجوم، الذى وقع الاثنين، و لا يزال هناك عدد من الجنود في اعداد المفقودين. وأتهم المسؤول الحكومي، المسلحين من المسيرية من دولة السودان بشن الهجوم على القاعدة العسكرية، باستخدام دراجتين ناريتين، مبيناً أن المهاجمين قاموا بأخذ “ثمانية” اسلاحة، “6” كلاشينكوف، “1”من طراز ” RBG7″ و عيار “60” ملم وقدم المحافظ التعازي لأفراد أسر الجنود الذين فقدوا أرواحهم. من جانبه وصف العميد سانتو دوميج، نائب المُتحدث باسم جيش جنوب السودان، الهجوم، بـ “المؤسف”، وانتهاك لسيادة الدولة وقال دوميج، في حديثه لراديو تمازُج، أن الأمر خارج عن إطار قيادة الجيش، وسيتم التعامل معه من قبل وزارة الشؤون الخارجية في البلدين.

الخرطوم ( كوش نيوز)