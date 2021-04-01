الصحة: الجرعة الثانية لـ (لقاح كورنا) بعد شهرين من الأولى





أعلنت وزارة الصحة الخرطوم عن تحديد موعد الجرعة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا بعد شهرين من تلقي الجرعة الأولى في وقت أكدت فيه الوزارة على على ضرورة الاستجابة لحملة التطعيم التي انطلقت بالمراكز الصحية والمستشفيات باستهداف الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

واستعجل مدير عام وزارة الصحه الخرطوم د. محجوب تاج السر في الاجتماع اليومي للجنة حصر الكوادر بقاعة الوزارة اليوم، اكمال عمليات التطعيم بالوصول لكافة المستشفيات والمراكز الصحية لتغطية جميع المستهدفين ، ووجه بتكثيف الحملات الإعلامية للتنوير بأهمية التطعيم والمراكز المخصصة بالمحليات ، ودعا إلى العمل على مستوى إدارات المستشفيات لتوعية الكوادر وعلى مستوى المراكز لضمان نجاح التغطية. وأعلنت مدير إدارة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة الاتحادية د. داليا إدريس حسن عن مساعي اتحادية لتوفير الميزانيات اللازمة بالتنسيق مع البنك الدولي، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالتسجيل وإدخال البيانات لتسهيل عمليات الحصر وأشارت إلى تحديد الفترة الزمنية الجرعة الثانية بشهرين من الأولى ، فيما أكد مدير الادارة العامة للتخطيط الإستراتيجي د. محمود القائم التركيز على دور الكوادر العاملة بالحقل الصحي في المرحلة الأولى للحملة ودعا إلى تفعيل الإعلام الجماهيري لوصول لجميع المستهدفين بالتنسيق مع المحليات للوصول لكافة المراكز . وكشف مدير ادارة التحصين بوزارة الصحة د. جمال الدين محمد عثمان أن العدد التراكمي للمطعمين بلقاح كورونا حتى الآن 22621 الف شخص منهم 9142 شخص من الكوادر الطبية و13479 شخص من كبار السن وذلك حسب التقرير اليومي للتغطية باللقاح ولفت الى ان بعض المؤسسات تطالب بتوفير التطعيم لمنسوبيها.

باج نيوز