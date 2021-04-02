العثور على جثمان مدير شرطة محلية حلفا





الحادثة التي أدّت إلى غرق خمسة على متنها من أعضاء لجنة أمن المحلية.

عثر، الجمعة، على جثمان مدير شرطة محلية حلفا في بحيرة النوبة، جبريل النور، وتمّ مواراة الجثمان بمقابر مدينة حلفا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة.

وقالت الوكالة، الجمعة، إنّ عملية البحث جارية عن فردٍ من القوات البحرية في منطقة الحادث التي تبعد 14 كيلو شمال وادي حلفا.

وفي السابع والعشرين من مارس، تعرّض لنش تابع للقوات البحرية في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا إلى أمواجٍ عاتيةٍ بسبب الأحوال الجويّة.

ونجا”6″ أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا، فيما فقد”4″

باج نيوز