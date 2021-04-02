إغلاق مستشفى “الدايات” بأمدرمان





أغلق مستشفى أم درمان للولادة أبوابه بعد تعرض عدد من أطباء المستشفى للاعتداء من قبل مرافقين أمس الأول، بعد وفاة إمرأة أثناء الولادة. وفي الأثناء اشتكت عشرات النساء الحوامل من توقف المستشفى لأن بعضهن مقبلات على وضوع وقمن بسداد الرسوم اللازمة لإدارة المستشفى وأخريات يقمن بالمتابعة.

وقال مصدر طبي ، بأن إدارة المستشفى أغلقت أبوابها على خلفية تعرض أطباء من قبل مرافقين مما أدى إلى اصابة عدد من الأطباء إصابات متفاوتة بعد اعتداء مرافقين لإمرأة توفيت أثناء الولادة.

وأشار المصدر إلى أن المرافقين حطموا غرفة الولادة وغرفة عزل وباء كورونا مما أدى إلى شلل تام في الخدمات المقدمة داخل قسم الطوارئ، وتسبب ذلك في حدوث شلل في المستشفى.

وأدانت ادارة المستشفى بشدة الاعتداء على الأطباء بحسب صحيفة الجريدة، ووصفته بالتصرف الهمجي وطالبت الادارة بتفعيل قانون حماية حماية الكوادر الطبية.

(كوش نيوز)