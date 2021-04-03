بابكر سلك يكتب: شكراً حمدوك





] ايها الناس

] مافي شيء بشتنا قدر فرض الإنتماء الضيق على الواسع.

] بنضيق واسع ليه نحنا؟.

] فيها أيه.

] لو كانت تشكيلة المنتخب كلها بإحتياطيها من الهلال؟.

] فيها أيه لو كانت كلها بمدربيها من المريخ؟.

] فيها أيه لو كانت كلها بإدارييها من أمل عطبرة؟.

] لايهم من أي ناد.

] ولكن الأهم أنها تشكيلة السودان.

] ومافيها حاجة طالما هي تنتصر وتصعد وتهزم جنوب إفريقيا وغانا.

] وعلي صدرها علم السودان

] ويرفرف على رأسها صقر الجديان

] فحسب كلام صديقي يس الشايقي

] حمدوك يعيد السودان للمجتمع الدولي إقتصادياً ورياضياً.

] بخاته سااااااي أعادنا .

] زول مبروك خلاس .

] المهم .

] المنتخب أنجز.

] ووصل النهائيات خدمة يمين وعرق جبين.

] ماوصلها بالطابق المستور.

] وصل المنتخب للنهائيات.

] وبعضنا لم يصل بعد للقناعة بأن كل الألوان تذوب في علم السودان .

] بعضنا زعلان من التأهل.

] لأن المنتخب حسب فهمه منتخب برقو.

] وبعضنا كره (الغربال) و(تيري).

] عشان كانو سبباً في تأهل منتخب شداد على حد قولهم.

] وبعضنا زعلان لأن خالد بخيت يعمل بخيار الهلال وفقوس الكورة.

] ويعمل على إعداد لاعبي الهلال لصن داونز عن طريق المنتخب.

] أيها الناس.

] هذا المنتخب يستحق التهنئة.

] إدارةً وجهاز فني ولاعبين.

] إنجازهم رائع .

] وآداؤهم أدهش الجميع.

] بما فيهم (الاستدوديو) التحليلي .

] قال خيار وفقوس.

] وكأن إختيار أبو عشرين للحراسة تم بعد إلتحاقه بالهلال.

] موش ياهو أبو عشرين حارس المنتخب أيام كان حارس المريخ؟.

] منتخبنا يصعد .

] والحس الوطني عند بعضنا لسسسة لم يصعد .

] بل يتدنى يومياً.

] وجبلنا على ذلك.

] على حب الأشخاص فوق للكيانات .

] والولاء للكيمان أكتر من الولاء للسودان.

] والضحية السودان.

] ياناس.

] خلونا حول المنتخب بصرف النظر عن شداد وبرقو وخالد بخيت.

] أي حداشر يرتدون الشعار ديل أهلي.

] أيها الناس

] قون (الغربال) قون معلم.

] قون بمنتهى الإحترافية .

] الولد ده استفاد من فترتو في المريخ وفي الجزائر.

] إحترافو بالمريخ والجزائر رفع من مستواه كثيراً.

] حقو نكبر شوية .

] والمنتخب موعود بظهور مشرف في النهائيات.

] فطالما هزم جنوب إفريقيا بالصف التاني.

] تخيل كيف يكون الحال لما يكون الصف الأول بقيادة رمضان والتشششش وحمو حاضراً؟.

] أفلق وأداوي صاح؟.

] المهم .

] معاركنا تأكلنا . ] الفيفا قالت الروووووووب.

] وااااااااااااي.

] يا أخوانا دي شبكة شنو الوقعنا فيها دي.

] يحلنا الحله بله .

] أنا ذاتي الدخلني شنو..؟.

] برا خارطة طريق برا….

] أيها الناس.

] تتذكروا الكلام المنسوب لبلة الغائب.

] موش قالوا قال الإنقاذ بتنتهي وبنتهي معاها نادي قمة؟.

] أها الإنقاذ إنتهت.

] الله يكضب باقي كلام بلة.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها .

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] كان شفت يا والينا .

] الوطنية عندنا قبلية.

] والقومية جهوية.

] ونبدأ شعار الثورة بحرية.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال لو ماذاب الوطن فينا وذبنا في بعضينا الزمن بدل نعضيهو حايعضينا.

في السلك

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

صحيفة الانتباهة