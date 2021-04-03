توقف العمل ببنك الدم المركزي في أمدرمان





اشتكت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية – فرعيات ولاية الخرطوم من توقف العمل ببنك الدم المركزي بامدرمان للاسبوع الثاني جراء الاعطال الكهربائية على التوالي وناشدت في الوقت ذاته رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بضرورة التدخل العاجل لحل مشكلة الإمداد الكهربائي ببنك الدم المركزي أم درمان بعد فشل الجهات المعنية في حلها مما أدى إلى توقف العمل للإسبوع الثاني على التوالي .

وطالبت اللجنة في تصريح صحفي، بتركيب خط ساخن للمحافظة على إستقرار الإمداد الكهربائي للأجهزة وثلاجات حفظ الدم وقالت اللجنة”تذبذب التيار يعني تلف الأجهزة والدم” منوهة لوجود مولد تعطل نتيجة الضغط الزائد عليه وحملت اللجنة ،حكومة ولاية الخرطوم وزارة الصحة ،هذه المسؤولية التاريخية وما نتج وما سينتج عنها من ندرة وشح في الدم ومشتقاته بسبب توقف البنك جراء الأعطال الكهربائية.

وأكدت،أن غياب وجود الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم التي “تقدمت بها كمطلب أساسي ضمن حزمة المطالب المضمنة في المذكرة التي دفعت بها الى كافة الجهات الحكومية وزادت ظلت مطالبنا حبسية الأدراج وتطاول المفاوضات والوعود التي اتسمت بالتماطل والتسويف حول تحقيقها، ساهم في هذه المأساةوفي كل التردي المتعلق بخدمات التشخيص المخبري بالولاية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة