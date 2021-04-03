إحباط عملية تهريب مهاجرين إثيوبيين إلى الخرطوم





أعلنت القوات المسلّحة عن إحباط عملية تهريب عشرات المهاجرين الإثيوبيين عبر الحدود إلى العاصمة الخرطوم. وقالت في تعميمٍ صحفي،السبت،” تمكنت استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف بالاتّجاه الاستراتيجي الشرقي من توقيف عصابة اتّجار بالبشر بمنطقة “مهلا” شرق سندس بمحلية القلابات الشرقية المتاخمة لإقليم الأمهرا الإثيوبي كانت بصدد تهريب 40 فتاة وشاب إثيوبي”. وقال قائد الفرقة الثانية مشاة حيدر الطريفي إنّ القوات المسلّحة حريصة على التصديّ لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثّله من تهديدٍ للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى. وأضاف قائد الفرقة” إنّنا نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة وكذا العمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتأمين تحركات الرعاة داخل الأراضي السودانية”.

الخرطوم ( كوش نيوز)