شرطة الخرطوم: القبض على (77) متهمًا وضبط (19) بوكوحرام





كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن هدوء أحوال بالشرطة المجتمعية مشيرة إلى تنفيذها ٢٤ حملة أسفرت عن تدوين ٥٧ بلاغاً وقبض ٧٧ متهماً واستكتاب تعهدات ل١٣ وتقديم النصح والإرشاد لـ ١٢. وفي سياق متصل أسفرت حملات الخطة التفصيلية لمنع الجريمة عن القبض على عدد 10 متهماً دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد جنائي 69/78 و118/ب إجراءات و20/أ مؤثرات عقلية بأقسام شرطة المحلية وضبط 16 موتراً بدون لوحات و19 عربة بوكو– تم تسليمها قسم مرور أمبدة.

الخرطوم ( كوش نيوز)