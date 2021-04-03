إعلان حالة الطوارئ في السريف





عملا بأحكام المادة ٩(1)(ب) من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة ٢٠١٩ وحالة الطوارئ المعلنة من السيد رئيس مجلس السيادة وأحكام قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.

أصدر والي شمال دارفور، محمد حسن عربي، السبت، قرارًا قضى بإعلان حالة الطوارئ بمحلية السريف، اعتبارًا من الثالث من أبريل.

وأفاد القرار، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء، أنّ القرار يجئ للحدّ من الأحداث الأخيرة الت شهدتها المحلية.

وتضمن القرار تفويض قوّة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية والمحلية وذلك باستخدام القوة القانونية لتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة لها .

باج نيوز