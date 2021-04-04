تفاصيل محاكمة شبكة تنشط في بيع شهادات فحص “كورونا” المزورة





كشفت الشرطة الأمنية تفاصيل مثيرة في محاكمة شبكة تتألف من (7) متهمين من بينهم طبيب صيدلاني تنشط في تزوير نتائج فحص كورونا وبيعه أمام قنصلية أجنبية شهيرة بالخرطوم، وكشف آخر شهود الاتهام لمحكمة الإرهاب (2) برئاسة القاضي محمد سر الختم، معلومات مثيرة للمحكمة وأماط فيها اللثام عن عملية القبض على المتهمين واحداً تلو الآخر بعد ورود معلومات بمعمل استاك الخرطوم مقر عمله بوجود أفراد شبكة يقومون بتزوير شهادات فحص الكورونا للمسافرين وبيعها لهم بمبالغ مالية .

معلومات شبكة تزوير..

وقال مساعد شرطة قسم الله جمعة، التابع للشرطة الأمنية لدى مثوله أمام محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي محمد سر الختم، بأنه وبموجب معلومات توفرت للشرطة الأمنية مفادها أن هنالك شبكة تنشط في تزوير شهادات فحص كورونا الصادرة من معملي (استاك وجبرة) وبيعها للمسافرين أمام قنصلية دولة أجنبية بالخرطوم، وأكد شاهد الاتهام للمحكمة بأنه يعمل بمعمل استاك بالخرطوم وفور تلقي المعلومات تم القبض على المتهم السابع أمام مباني القنصلية بالخرطوم وبالتحريات معه أرشد عن المتهم الخامس وـفاد بأنه هو الشخص الذي يتعامل معه ويقوم بإحضار الشهادات المزورة له.

القبض على طبيب صيدلاني..

وكشف شاهد الاتهام الأخير لقاضي المحكمة، بأنه وبموجب التحريات الميدانية مع المتهم السابع تم القبض على المتهم الخامس وبدوره أرشد عن المتهم الأول (طبيب صيدلاني)، وأفاد بأن المتهم الأول هو من يقوم بإحضار الشهادات المزورة له، وأفاد الشاهد للمحكمة بأن القوة المنفذة لعملية القبض على المتهمين وجهت المتهم الخامس بالاتصال هاتفياص بالمتهم الأول ومطالبته بإحضار شهادات فحص كورونا له، لافتاً إلى أن المتهم الأول الطبيب الصيدلاني، حضر بعربته أمام القنصلية الأجنبية ليتم القبض عليه وإخضاعه للتفتيش وضبط شهادات كورونا مزورة داخل حقيبة يحملها بعربته، وبموجب ذلك تم القبض عليه، ليتم التحري مع المتهم الخامس على ذمة الدعوى الجنائية، وبدوره أرشد عن المتهم الرابع وأفاد بأنه يقوم بتسليم المتهم الرابع مبالغ مالية وهو يحضر له شهادات فحص كورونا المزورة، ونوه الشاهد للمحكمة حينها اتصل المتهم الأول بالرابع وطالبه بإحضار شهادات كورونا له حينها تمت مداهمة المتهم الرابع أمام منزله وتم القبض عليه وبتفتيشه عثر على صور لجوازات سفر بهاتفه المحمول وأكد للقوة بالتحريات الميدانية بأنه يقوم بطباعة تلك الشهادات داخل مكتبة شهيرة يعمل بها بمنطقة الشرقي جنوبي العاصمة الخرطوم .

بلاغ بتوجيهات النائب العام..

وأكد شاهد الاتهام للمحكمة، بأنه وبموجب أقوال المتهم الرابع تمت مداهمة المكتبة التي يعمل بها المتهم السادس بموجب أمر تفتيش صادر من النيابة بقوة بقيادة ضابط برتبة النقيب يتبع لرئاسة الشرطة الأمنية، وأسفر تفتيش المكتبة بحضور شهود محايدين عن ضبط فلاش عثر داخله على الترويسة الخاصة بمعمل فحص كورونا بمنطقة جبرة التي يستخدمها المتهمون في طباعة شهادة الفحص المزورة بمعمل جبرة المتخصص في فحص كورونا للمسافرين، كاشفاً للمحكمة عن القبض على المتهم السادس العامل بالمكتبة إضافة إلى إرشاد المتهم الأول للمتهم الثاني ومن ثم التوجة بجميع المتهمين لمباني الشرطة الأمنية وتدوين إجراءات بلاغ في مواجهتهم بتوجيهات من النائب العام تاج السر الحبر .

القبض بالإرشاد..

وأوضح شاهد الاتهام للمحكمة، بأن المتهم (صيدلاني) تم القبض عليه بإرشاد المتهم الخامس أمام قنصلية إحدى الدول بالخرطوم، وتم إخضاع عربته للتفتيش بموجب أمر تفتيش صادر من النيابة وعثر داخلها على لابتوب وفلاش به ترويسة شهادات لفحص كورونا (معمل جبرة)، إضافة إلى شهادات فحص كورونا مزورة، لافتاً للمحكمة الى أن المتهم الثاني تم القبض عليه بإرشاد المتهم الأول وأفاد بأن المتهم الثاني هو من يقوم بصياغة تلك الشهادات على جهاز اللابتوب، نافياً في الوقت ذاته للمحكمة العثور على أي من المعروضات بحيازة المتهم الثاني، منوهاً للمحكمة بأن المتهم السادس عامل المكتبة تم القبض عليه داخلها التي عثر بداخلها على مجموعة من الفلاشات من بينها فلاش واحد عثر داخله على فورمة كاملة لفحص كورونا مزورة، نافياً ضبط أي من المعروضات بحيازة المتهم السادس، منوهاً الى أن الضابط قائد القوة أشرف على إجراءات تفتيش المكتبة وقام بتجربة (4) فلاشات على كمبيوتر عثر على داخل إحدى الفلاشات على فورمة فحص كورونا، وجزم الشاهد للمحكمة بأن الفلاش الذي ضبطت داخله الفورمة عثر عليه بالمكتبة، مشدداً على أن المتهم الرابع وبتفتيشه عثر على صور جوازات سفر بهاتفه المحمول من خلال التحريات اتضح بأنه يقوم باستخراج شهادات فحص كورونا بموجب صور الجوازات التي عثر عليها بهاتفه، نافياً في ذات الوقت القيام بمضاهاة صور الجوازات التي ضبطت بهاتف المتهم الرابع مع الشهادات فحص الكورونا المعروضات، منوهاً الى أن جميع المتهمين تم القبض عليهم بإرشاد كل منهم عن الآخر.

بيع الشهادات للمسافرين..

وشدد شاهد الاتهام الأخير، للمحكمة على أن جميع شهادات فحص كورونا التي ضبطت بحيازة المتهمين مزورة وغير حقيقية حسب إفادة المعامل الجنائية، منوهاً الى أنه يعمل بمعمل استاك منذ (9) أشهر ويستطيع أن يميز بين شهادة فحص كورونا الصحيحة الصادرة من استاك والمزورة وغير الصحيحة، لافتاً للمحكمة بأن المتهم الأول أقر بالتحريات معه أن شهادات فحص كورونا المزورة يقوم بطباعتها المتهم الرابع بمكتبة تقع شرقي الخرطوم، وشدد الشاهد للمحكمة على ان الشهادات صادرة باسم معملي استاك وجبرة وهي مزورة وغير صحيحة، وأكد شاهد الاتهام الأخير للمحكمة، بأنه ومن خلال التحريات اتضح بأن المتهمين يقومون بطباعة تلك الشهادات وبيعها للمسافرين خارج البلاد أمام قنصلية دولة شهيرة بالخرطوم بواقع مبلغ (20) ألف جنيه مقابل الشهادة الواحدة، بينما يتم الفحص والحصول على الشهادة بمعمل استاك بمبلغ (4500) جنيه .

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة