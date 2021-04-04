لا زالت بمخازن الخرطوم: النظام السابق يطبع عملة صومالية على نفقة الحكومة





كشفت مصادر عليمة عن قيام النظام السابق بطباعة عملة لجمهورية الصومال على نفقته الحكومة السودانية، بتكلفة بلغت (17) مليون دولار.

وقالت المصادر إن النظام السابق أبرم اتفاقية رسمية مع نظام الحكم في جمهورية الصومال على طباعة عملة صومالية، بشركة مطابع العملة السودانية في الخرطوم، على أن تتحمل الحكومة السودانية وقتها نفقات الطباعة والترحيل وتبديل العملة في الصومال.

وأضافت المصادر أن العملة طبعت بالفعل لكن الحكومة الصومالية لم تتسلمها، مما دفع وزير المالية – وقتها – الفريق محمد عثمان الركابي، في 1 يوليو 2018 لمخاطبة وزير الخارجية – وقتها – الدرديري محمد أحمد، للتواصل مع سفارة البلاد في مقديشو بشأن العملة، لكن الدريري أفاد بأن رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو ومحافظ البنك المركزي الصومالي زارا الخرطوم، ووقفا على طباعة العملة وجرت مباحثات بشأنها.

وأشارت المصادر إلى أن الصومال مضت في طباعة عملة جديدة وتركت المطبوعة في الخرطوم، ولم تتسلمها حتى اليوم، وكشفت ذات المصادر عن أن العملة الصومالية موجودة بمخازن العملة في الخرطوم.

الخرطوم: مشاعر أحمد

صحيفة السوداني