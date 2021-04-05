هيئة الدفاع عن “أب جيقة” تفشل في إحضار شهود من منسوبي جهاز المخابرات





قدمت هيئة الدفاع عن المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر، الشهير بـ”أب جيقة”، قائمة بشهود الدفاع كلهم من منسوبي جهاز المخابرات العامة للدفاع عن المتهم، وفشلت في إحضارهم بسبب تواجدهم خارج ولاية الخرطوم.

ويُواجه “أب جيقة”، اتهاماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد للشهيد حسن محمد عمر، رمياً بالرصاص يوم التظاهرات بشارع السيد عبد الرحمن في الخامس والعشرين من ديسمبر 2018م.

وكشف المحامي محمد إبراهيم أمبدة عضو هيئة الدفاع عن المتهم للمحكمة، عن تعذرهم في إحضار شهود الدفاع في جلسة الأمس، وذلك لتواجدهم بمواقع عملهم بجهاز المخابرات العامة بولايات (البحر الأحمر، جنوب كردفان وشرق دارفور)، وذلك بحسب إفادة الجهاز، مُشيراً إلى أن إحضار الشهود للمحكمة يحتاج لترتيبات إدارية ولوجستية.

وألزمت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت، محامي الدفاع عن المتهم بإحضار كشف يحتوي على أسماء وعناوين شُهود الدفاع منسوبي الجهاز، حتى يتسنّى لها مُخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة لإحضار الشهود أمامها، على أن يتكفّل هيئات الدفاع بنفقات ترحيل الشهود من مقار عملهم بالولايات وحتى وصولهم للمحكمة بالخرطوم والإدلاء بشهاداتهم في القضية.

الخرطوم ـ محمد موسى

صحيفة الصيحة