مرضى الكُلى بالمناقل يحتجون بإغلاق الطريق الرئيسي





أغلق مرضى الكُلى بالمناقل، الطريق الرئيسي، الذي يربط المدينة بعاصمة ولاية الجزيرة ود مدني.

وذلك احتجاجاً على توفر المياه داخل المركز مما أدى لتعطيل جلسات غسيل الكُلى للمرضى.

وقال مصدر بالمركز – رفض ذكر اسمه – لـ(السوداني) إن البئر المغذية لإمداد المياه متعطلة وجار العمل في إصلاحها.

فيما استنجد العاملون بالمركز بالعقيد فيصل عبد الهادي محمود مدير شرطة محلية المناقل وقام بمعالجة الأمر بإحضار عربة الدفاع المدني التي زودت المركز بالمياه.

صحيفة السوداني