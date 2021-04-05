توقيف 14متهماً في بلاغات سرقة بالسوق العربي





نجحت شرطة ولاية الخرطوم في توقيف 14متهماً في بلاغات سرقة ونهب موبايلات بمنطقة السوق العربي واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية حيالهم. وأوضح العقيد شرطة معتصم سليمان عمر رئيس القسم الشمالي الخرطوم(بحسب الحراك السياسي ) أنه فور ورود معلومات تفيد بتهجم مجموعة من المتفلتين من دولة مجاورة على محلات موبايلات بالسوق العربي، حيث قاموا بتهشيم زجاجها ونهب وسرقة موبايلات تقدر قيمتها بـ700 ألف جنيه، تم التحرك بواسطة دوريات القسم لموقع الحدث ودعمها بأربع دوريات من رئاسة شرطة المحلية. وأشار العقيد معتصم إلى قيام الدوريات بتمشيط المنطقة بالتركيز على المواقف العامة (جاكسون) و(شروني) وتم القبض على14 من المشتبه بهم كما تم اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية بمسرح الحادث، من تصوير ورفع بصمات، مبيناً أنه تم توجيه المواطنين بفتح بلاغات جنائية مشيراً إلى تعرف أحد المبلغين (تم نهبه موبايل) على أحد المشتبه بهم، تم وضعه في البلاغ وأكد رئيس القسم إجراء بحث الحالات الجنائية للمشتبه بهم وإرسالها إلى المعامل الجنائية، ومواصلة التحريات لتكملة البلاغات وتقديم المتورطين للعدالة.

الخرطوم (كوش نيوز)