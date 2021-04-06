ضبط (5) أطنان مواد غذائية فاسدة بولاية النيل الأبيض





تمكنت المباحث المركزية بالتنسيق مع مباحث ولاية النيل الأبيض من ضبط خمسة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستعمال والأدوية والكريمات منتهية الصلاحية وذلك ضمن الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وإدارة الصيدلة والسموم بوزارة الصحة ونيابة حماية المستهلك وإدارة الثروة الحيوانية في إطار برنامج فابيا ابونسون الموجه من قبل الشرطة الدولية إلى منطقة شرق ووسط إفريقيا والذي يستهدف هذا العام مكافحة الاطعمة الفاسدة والذي تقوم بتنفيذه منظمة الايابكو.

وأشاد الوالي المكلف الشاذلي خالد ابراهيم خلال وقوفه على المضبوطات بمباني المباحث بكوستي بجهود المباحث المركزية ومباحث الولاية، مؤكداً وقوف حكومة الولاية ودعمها للبرامج الأمنية التي تحقق الاستقرار وتحمي المواطنين .

النيل الأبيض : سوسن محمد عثمان

صحيفة السوداني