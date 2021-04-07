(راش): مرافقو مرضى كورونا يضطرون لشراء أدويتها بالسوق الأسود





اشتكت رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) من حجم التدهور في بيئة العمل داخل مراكز عزل وباء كورونا بسبب عدم توفر الأكسجين، والنقص الحاد في الأدوية كالكلاكسين الذي يستخدم كمضاد للتجلط، مما أضطر مرافقو مرضى الكورونا البحث هذه الأدوية في الصيدليات التجارية والسوق الأسود.

وتوعدت (راش) بكشف فصل من فصول تمكين الجبهة الإسلامية في الصحة بالأسماء و المستندات في الأيام القادمة من أجل تكوين جبهة شعبية واسعة من قوى الثورة تعمل على الضغط على السلطة الإنتقالية، بالإضافة إلى لتفكيك تمكين الجبهة الإسلامية في الصحة وإيقاف التمكين المستمر الذي يتم لكوادر الجبهة الإسلامية في مفاصل النظام الصحي.

وكشفت راش عن ارتفاع أسعار أدوية الكورونا وبقية الأدوية بشكل كبير بعد تخفيض قيمة الجنيه السوداني حيث ارتفع سعر الكلاكسين في الإمدادات الطبية من 800 الى 1500 جنيه للحقنة الواحدة ، ونوهت إلى أن إنعدام الكلاكسين أدى إلى ظهور نشاط السوق الموازي في الأدوية لترتفع قيمته من 2000 جنيه في بعض الصيدليات إلى 6000 وبلغ سعر الحقنة الواحدة في بعض الصيدليات 12000 جنيه.

وأكدت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش أن من المؤشرات التي تدل على انهيار النظام الصحي ورفع الدولة يدها عن التدخل لحماية مواطنيها، بجانب تركها مسؤولية مقاومة الجائحة للأفراد ، وأعلنت (راش) عن ارتفاع نسبة الإصابة بالكورونا وسط الكوادر الصحية وذكرت من جملة 1207 من الكوادر الصحية التي أجرت فحص الكورونا بلغت الحالات الموجبة 903 حالة، بنسبة إصابة بلغت 75%. مما يؤكد على عدم توفر وسائل الحماية في المؤسسات الصحية، بالإضافة إلي عدم وجود نظام فرز وإحالة فعال بمعظم المؤسسات الصحية.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة