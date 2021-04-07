في يوم الزفاف…أم تكتشف أن عروس ابنها هي أخته المفقودة
المعلوم أن الأفلام الهندية اتخذت طابع المبالغة والتعظيم وتهويل الأمور، لتقترن قصة أم صينية بأحداث تلك الأفلام القريبة من الخيال.
اكتشفت سيدة في “سوتشو” في مقاطعة “جيانجسو” الصينية، أن عروس ابنها هي ابنتها المفقودة منذ زمن طويل، بسبب الوحمة الموجودة على يدها.
وأفادت العديد من التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الصينية أن السيدة توجهت لوالدي العروس وسألتهما بشكل مباشر هل العروس ابنتهما البيولوجية أم تبنياها منذ أكثر من 20 عاما؟ وشعر الوالدان بالصدمة لأنهما كانا يبقيان هذا الأمر سرا عن الجميع، ولكنهما كشفا أنهما عثرا على الفتاة على جانب الطريق وقررا أخذها وتربيتها منذ ذلك الحين. وفقا لموقع “بوابة الأخبار”.
وفور كشف الحقيقة أجهشت العروس في البكاء الشديد للقائها والدتها بعد هذه السنوات الطويلة، وأعربت عن سعادتها لتعرفها على والدتها البيولوجية، حيث كانت يائسة في العثور على أسرتها الأصلية يوماً ما.
سبوتنك
تعليق واحد
انتي الجايب خبرك والفاضي ليك منو عشان يسائلك وهل عندك ضمير اصلا عشان يكون شاهد عليك ،،، الصحفي الذي يكذب ويتحرى الكذب وبلا ضمير يجب أن يراجع نفسه ،،، سؤال واحد اوجهه لك كيف يضمن السودان حقه في مياه النيل الازرق إذا لم تعترف اثيوبيا بذلك ،،، اثيوبيا التي يهرول لها امثالك استولت على بني شنقول بموجب اتفاق بين المحتل البريطاني ومنليك امبراطور الحبشة عام 1902م وبصم وحلف بأغلظ الايمان ان بلاده ممنوعة من بناء اي منشاءات على مجرى النيل الأزرق؟ كم عدد المنشآت التي اقامتها اثيوبيا على مجرى النيل حتى اليوم؟ يجب على الحبش اعادة بني شنقول فوراً لأن ريما لم تلتزم بعهدها وخرقت الاتفاق وحصلت على الجمل بما حمل وتريد المزيد ,,, عن اي فوائد لسد النهضة تتحدثين يا سهير و الماء نفسه الذي يجري في النيل ليس هنالك ضمان لجريانه ،،، هل تأمنين على بلادك إن قررت اثيوبيا يوماً زيادة كميات المياه الخارجة من سد النهضة عن النسب الطبيعية لإجبار السودان على تنفيذ اوامر سلطان الحبش؟ أين ذهبت عقولكم ،،، الانسان الحاقد ليس مؤهل لأن يقرر في اي امر لأن حقده وغله يسيطران عليه ويصيبه عمى البصيرة و يفتقد للحكمة والمقدرة على ابداء الرأي السديد ،،، اللهم اكشف عنها الغمة والظلمة