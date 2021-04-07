لجنة جمع السلاح: إغلاق 64 معبراً حدودياً مع دول الجوار





كشفت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة والمعروفة شعبياً بـ(بوكو حرام) عن إغلاق نحو (64) معبراً حدودياً للسودان مع دول الجوار منها ليبيا ومصر وتشاد وإثيوبيا وإريتريا.

وقال مقرر اللجنة الفريق ركن د. عبد الهادي عبد الله في تصريح بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن قرار السلطات يرمي للحد من التهريب، وانهاء تجارة السلاح الحدودية، كاشفاً عن زيادة اللجنة لعدد القوات المتواجدة بتلك المعابر بمشاركة كل القوات النظامية.

وأشار عبد الهادي إلى بدء المرحلة الثانية للجمع القسري للسلاح في كل ولايات السودان، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم، لافتاً إلى أنه سبق وأن تم تدمير الأسلحة التي تم جمعها سابقاً بحضور سفراء الدول بالسودان والمنظمات والاتحاد الأفريقي، وكان ذلك إلزاماً من المجتمع الدولي بألا تستخدم القوات النظامية الأسلحة المضبوطة.

الخرطوم (كوش نيوز)