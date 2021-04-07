السيسي لإثيوبيا: لا تتعرضوا لمياهنا فكل الخيارات مفتوحة





مع فشل الجولة الأخيرة من محادثات الكونغو حول سد النهضة، جددت القاهرة تحذيرها بأن كل الخيارات مفتوحة لحماية حقها في المياه. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء خلال افتتاح إحدى محطات معالجة المياه في البلاد، إن مصر تسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة كما أضاف أن قلق المصريين مستحق فيما يخص المياه، وأن كل الخيارات مفتوحة، على الرغم من تأكيده أن خيار التفاوض مع إثيوبيا هو الأفضل، حول مسألة سد النهضة. وتابع: لم أغير حديثي من حق إثيوبيا التنمية، لكن بشكل لا يؤثر في حقوق مصر، مضيفا: “بقول لأثيوبيا بلاش التعرض لنقطة مياه من مصر كل الخيارات مفتوحة”. تنسيق مع السودان إلى ذلك، أكد التنسيق مع المسؤولين في السودان حول هذا الملف الشائك. وكانت الخارجية المصرية (بحسب العربية )أكدت بدورها أمس التنسيق مع الخرطوم في هذا الملف. كما أوضح وزير الري السوداني اليوم الأربعاء أن الوفد المصري دعم المقترح السوداني حول تعيين مراقبين دوليين لهذا الملف العالق منذ سنوات بين الأطراف الثلاثة. يذكر أنه بعد اجتماع كينشاسا أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان رفضها الدخول في “اتفاق من شأنه أن يصادر حقوقها المشروعة حاليا وفي المستقبل بشأن استغلال النيل”، بحسب تعبيرها. في حين اتهمت الخارجية المصرية إثيوبيا بالتعنت، ومخالفة القوانين الدولية. وأعلنت في بيان رفض الوفد الإثيوبي لاقتراح إشراك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات، بالإضافة لمساعي الاتحاد الإفريقي الحالية، فضلا عن مقترحات أخرى. بدورها، اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن إصرار إثيوبيا على مثل هذه التحركات الأحادية، وإصرارها على المضي في الملء الثاني للسد، يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

الخرطوم (كوش نيوز)