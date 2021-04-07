حمدوك يصل الأبيض بطائرة أممية وإنقطاع الكهرباء بالقاعة يحدث ربكة وهرج..!!





حمدوك يصل الأبيض بطائرة أممية ..!!

بينما منع الصحفيبن من التصوير وصل مطار الأبيض حاضرة شمال كردفان قبل قليل قادما من الخرطوم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء مستقلا طائرة أممية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي ـ وصول مسؤول سوداني بالطائرة أممية كان حدثا لافتة لاهل الولاية والاعلاميين أكثر من زيارة (حمدوك) .. يا جماعة الناس ديل مشكلتهم شنو مع المنتج المحلي والعمل المستمر علي إضعافه وعدم تشجيع الإقتصاد الوطني وتوطين الثقة فيه ـ أي شئ عندهم أممي وكل التفكير أممي متي يفكرون لواقعنا ونهضتنا وفق بيئتنا الداخلية حتي أحداث الجنينة بعض المحللين المحسوبين علي الحكومة وظفوها لصالح عودة القوات الأممية وقالوا أن السبب في إندلاعها هو الفراغ الأمني الذي تركته هذه القوات ـ رسالة إلي السيد / رئيس الوزراء الموقر أين الطيران الرئاسي ـ? ثم ثانيا سودانير و بدر وتاركو ديل عيبهم شنو ..?.. الحكومة مسؤولة عن تقديم الانموذج لتشجيع المواطن علي دعم المنتج والإستثمار الوطني .. إنقطاع الكهرباء بالقاعة عن الإجتماع التقليدي بحضور حمدوك مما أحدث ربكة وهرج ..

فضل الله رابح