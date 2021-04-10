نيابة مكافحة الفساد تلاحق عبدالغفار الشريف





اصدرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية اعلانا للمتهم الهارب مدير دائرة الأمن السياسي السابق بجهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف بتسليم نفسه الى اقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز اسبوعا كما طلب الاعلان المنشور في الصحف من الجمهور المساعدة في القبض عليه ..

ووفق الاعلان الصادر عن وكيل النيابة الاعلى اسامة عبده محمد حارث فان عبد الغفار الشريف مطلوب في الدعوى الجنائية رقم 218 لسنة 2018 تحت المواد 6 أ ب ج/7/11 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمادة 35 من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014 وثلاث مواد من القانون الجنائي هي : المادة 88 ( الرشوة) ، 89 (الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية) ، 177(خيانة الأمانة)..

صحيفة الصيحة