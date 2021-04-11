رفض طعون دفاع (علي عثمان) في قضية منظمة العون الإنساني





رفضت محكمة الاستئناف بالخرطوم الطعون المقدمة من قبل هيئة الدفاع فى ملف محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، واثنين آخرين في قضية منظمة العون الإنساني.

وكانت هيئة الدفاع عن طه تقدمت في وقت سابق بالطعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار موافقة محكمة الموضوع بسماع أقوال الشاكي المفوض من مفوضية العون الإنساني بعد حلها بواسطة لجنة التمكين وايلولتها لوزارة المالية.

وكانت هيئة الدفاع قد دفعت بطعن آخر أمام محكمة الاستئناف في قرار محكمة الموضوع القاضي بإعادة استجواب المتحري الثاني وكيل اعلى النيابة المعز طه، في البلاغ حول مستند اتهام (4) عبارة عن إقرار من شاهد الاتهام السابع مدير فريق الحماية السابق للمتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه يشير فيه باستلامه مبلغ (3) ملايين جنيه من المتهم الأول الأمين العام السابق للمنظمة وتسليمها لمكتب (طه) آنذاك.

الخرطوم: آيات فضل

صحيفة السوداني