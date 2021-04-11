نيابة الدولة تحيل 9 متهمين بالتجنيد وبيع الرتب العسكرية للمحكمة





أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب 9 متهمين إلى المحكمة ببلاغ يتعلق بالجريمة المنظمة وإستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل بها وإنتحال صفة الموظف العام والتزوير في المستندات الرسمية.

وتعود تفاصيل وقائع البلاغ الى توافر معلومات لدى الشرطة الأمنية بوجود تشكيل إجرامي منظم يقوم باستخراج بطاقات باسم الجيش الشعبي وتقوم بعمليات تجنيد واسعة مقابل مبالغ مالية برتب عسكرية مختلفة.

عليه، قامت النبابة بالتصديق على اذن كمين للشبكة وتم القبض على عدد 9 متهمين وعثر بحوزتهم على من البطاقات العسكرية برتب مختلفة باسم الجيش الشعبي وعدد من العلامات والشارات العسكرية وماكينات تصوير وطباعة وزي كامل للقوات المسلحة.

وعقب اكتمال الإجراءات في البلاغ، قامت النيابة بإحالة البلاغ للمحكمة المختصة.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني