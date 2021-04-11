معتصم محمود يكتب.. هلال السودان ومضيق الغربان





* قلوب الأهلة تتجه اليوم نحو لوممباشي لمتابعة مباراة العبور بين ممثل السودان (الوحيد) ونظيره الكنغولي .

*لا سبيل للهلال غير الانتصار على الأسد الجريح وانتظار هدية صن دوانز.

*الهلال اليوم في (حِته ضيقة) والسبب الفاشل زوران الذي أدار مباراة مازيمبي بالخرطوم.

*يومها كان الغربان في أضعف حالاتهم وكان بإمكان الهلال الفوز بنصف دستة خلال أول ربع ساعة لكن ذلك لم يحدث.

*زوران خضع لسماسرة اللاعبين وخاض المباراة بأسوأ تشكيلة .

*عموماً حظوظ الهلال لا تزال قائمة بل أفضل من المنافس الجزائري .

*ترؤس الإداري الشاطر إسماعيل عثمان للبعثة يعزز تفاؤل الأهلة .

*إسماعيل أحد أشطر تلاميذ البابا وقد تدرج في القطاع الرياضي وعمل مع العمالقة لذلك نتفاءل به ونثق في مقدراته .

*الحكيم لم يرشح أحداً غير إسماعيل للجنة التطبيع وترشحات الحكيم شهادة آيزو معتمدة .

*ربما يود أصحاب الغرض والمرض خسارة الهلال كيداً في إسماعيل .

*أمثال هؤلاء لا نعتبرهم من الأهلة، فقط نقول لهم، من سبق منكم إسماعيل للهلال فليقدم ما يثبت .

*الحقيقة التي لا خلاف عليها أن أهل الهلال يعرفون إسماعيل في سوح الكيان قبل أن يعرف الهلالاب الجدد .

*لاعبو الهلال يخوضون مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد وأد (فتنة تيري) .

*مفاوضة الهلال لتيري والأرقام الفلكية التي عُرضت عليه مسّت كرامة لاعبي الهلال وشككت في مقدراتهم.

* في وجود تيري ظل المريخ يخرج من التمهيدي لثلاثة مواسم متتالية وها هو الآن يتذيل (كل) المجموعات في وجوده.

*الهلال بدون تيري ظل يذهب بعيداً في المنافسة الأفريقية .

*هجوم يضم جكسا وعيد ومويس والضي ماذا يفعل بصاحب الهدفين في الممتاز.

*ماذا نفعل بمهاجم رصيده في روليت الممتاز أقل من متوسط دفاع الهلال (ارنق) .

*فتنة تيري شغل سماسرة أفسدها الحق العادل فالهلال رجل صالح .

*الأموال التي كانت مخصصة لتيري تكفي لإعادة قيد أبو عاقلة ونزار .

*أولاد الهلال أحق بأمواله .

*اللهم أنصر الهلال أمل السودان .

*هلال البرتغالي زيو ما في .

صحيفة الصيحة