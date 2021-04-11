معتصم محمود يكتب.. هلال السودان ومضيق الغربان
* قلوب الأهلة تتجه اليوم نحو لوممباشي لمتابعة مباراة العبور بين ممثل السودان (الوحيد) ونظيره الكنغولي .
*لا سبيل للهلال غير الانتصار على الأسد الجريح وانتظار هدية صن دوانز.
*الهلال اليوم في (حِته ضيقة) والسبب الفاشل زوران الذي أدار مباراة مازيمبي بالخرطوم.
*يومها كان الغربان في أضعف حالاتهم وكان بإمكان الهلال الفوز بنصف دستة خلال أول ربع ساعة لكن ذلك لم يحدث.
*زوران خضع لسماسرة اللاعبين وخاض المباراة بأسوأ تشكيلة .
*عموماً حظوظ الهلال لا تزال قائمة بل أفضل من المنافس الجزائري .
*ترؤس الإداري الشاطر إسماعيل عثمان للبعثة يعزز تفاؤل الأهلة .
*إسماعيل أحد أشطر تلاميذ البابا وقد تدرج في القطاع الرياضي وعمل مع العمالقة لذلك نتفاءل به ونثق في مقدراته .
*الحكيم لم يرشح أحداً غير إسماعيل للجنة التطبيع وترشحات الحكيم شهادة آيزو معتمدة .
*ربما يود أصحاب الغرض والمرض خسارة الهلال كيداً في إسماعيل .
*أمثال هؤلاء لا نعتبرهم من الأهلة، فقط نقول لهم، من سبق منكم إسماعيل للهلال فليقدم ما يثبت .
*الحقيقة التي لا خلاف عليها أن أهل الهلال يعرفون إسماعيل في سوح الكيان قبل أن يعرف الهلالاب الجدد .
*لاعبو الهلال يخوضون مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد وأد (فتنة تيري) .
*مفاوضة الهلال لتيري والأرقام الفلكية التي عُرضت عليه مسّت كرامة لاعبي الهلال وشككت في مقدراتهم.
* في وجود تيري ظل المريخ يخرج من التمهيدي لثلاثة مواسم متتالية وها هو الآن يتذيل (كل) المجموعات في وجوده.
*الهلال بدون تيري ظل يذهب بعيداً في المنافسة الأفريقية .
*هجوم يضم جكسا وعيد ومويس والضي ماذا يفعل بصاحب الهدفين في الممتاز.
*ماذا نفعل بمهاجم رصيده في روليت الممتاز أقل من متوسط دفاع الهلال (ارنق) .
*فتنة تيري شغل سماسرة أفسدها الحق العادل فالهلال رجل صالح .
*الأموال التي كانت مخصصة لتيري تكفي لإعادة قيد أبو عاقلة ونزار .
*أولاد الهلال أحق بأمواله .
*اللهم أنصر الهلال أمل السودان .
*هلال البرتغالي زيو ما في .
صحيفة الصيحة