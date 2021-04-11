شباب يُهاجمون مدرسة ببحري ويعتدون على المعلمين بالضرب





هاجم عددٌ من الشباب، مدرسة معاذ بن جبل بحي الشعبية بالخرطوم بحري، وقاموا بضرب المعلمين داخل مكتب مدير المدرسة، على خلفية ضبط المعلمين لشاب كان قد دخل إلى أحد فصول المدرسة الخالية رفقة فتاة.

وقال مدير المدرسة حيدر محمد علي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ المعلمين كانوا قد تحفّظوا على شاب وشابة تسللا لحرم المدرسة، وأشار إلى أن الشاب والجاني اعتديا على أحد التلاميذ بـ(طوبة) على وجهه قبل أن يقبض عليه المعلمون برفقة الفتاة ويتحفظون عليهما إلى حين وصول الشرطة.

وأوضح مدير المدرسة أنه أثناء انتظار وصول الشرطة، هاجم المدرسة (10) شبان، بينهم شقيق الشاب المقبوض عليه، وشرعوا بدون مقدمات في ضرب المدير والمعلمين وانتزعوا الشاب والشابة من مكتب المدير. وأوضح حيدر أن شرطة النجدة وصلت بعد انتهاء ما وصفها بالمعركة ولم تجد إلا واحداً من المتهمين تم القبض عليه، وأكد المدير أنهم دوّنوا بلاغات في نيابة بحري بالاعتداء والتهديد.

وقال (لكن لم يتم القبض على المتهمين حتى الآن)، وأشار إلى أن ذات الشباب قد عادوا بعد ذهاب دورية الشرطة للمدرسة وهدّدوا المعلمات.

الخرطوم (كوش نيوز)