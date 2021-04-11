الشرطة تضبط عدداً كبيراً من الأسلحة المهربة بالولاية





تمكنت قوة مشتركة من شرطة تأمين جسر أم الطيور بولاية نهر النيل من ضبط كمية من الأسلحة على متن عربة غير مقننة بلغت ثماني وأربعين قطعة كلاش وقطعتي قرنوف، في المدخل الغربي للجسر. وأشادت د. آمنة أحمد المكي والي ولاية نهر النيل لدى وقوفها ظهر اليوم على الضبطية برئاسة شرطة الولاية بالدامر، أشادت بجهود وحرص ويقظة الأجهزة الأمنية والشرطية تجاه الحفاظ على أمن واستقرار المواطن و الحد من نشاط التهريب ودعت إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المحكم للحد من الظواهر السالبة ومكافحة نشاط التهريب وتأمين حدود الولاية وتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن وسط المجتمع. من جانبه أكد اللواء شرطة الطاهر علي محمد البلولة(بحسب سونا) مدير شرطة الولاية حرص واهتمام الأجهزة الأمنية والشرطية بالعمل والمحافظة على سلامة واستقرار المواطن. وكشف مدير الشرطة عن خطتهم لتأمين المداخل والمخارح والمعابر وحدود الولاية لمكافحة عمليات التهريب والحد من الأنشطة والظواهر السالبة التي تهدد الأمن والسلامة. وثمن اللواءالبلولة جهود القوة المشتركة من أفراد شرطة تأمين مدخل جسر أم الطيور الغربي والتي تمكنت من ضبط العربة غير المقننة. وذكر مدير الشرطة أن عدد الأسلحة التي تم ضبطها ثمان وأربعون قطعة كلاش واثنان من قطع القرنوف. وأضاف أن الشرطة ستظل يقظة لمنع أي مخالفات وظواهر سالبة تهدد أمن وسلامة المجتمع بنهر النيل.

الخرطوم (كوش نيوز)