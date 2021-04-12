تأجيل محاكمة النائب الأسبق للمعزول بسبب الازدحام المروري





تسبب الازدحام المروري بولاية الخرطوم أمس في عدم نقل النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال جنوبي العاصمة الخرطوم لمحاكمته وآخرين في قضية منظمة العون الإنساني .

ويواجه (طه) والمدير الأسبق لمنظمة العون الإنساني وخبير مالي، الاتهام بمخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية .

من جانبه مثل أمام قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، المتهم الأول المدير الأسبق لمنظمة العون الإنساني الى جانب المتهم الثاني خبير مالي، وحددت المحكمة جلسة في الثامن عشر من الشهر الجاري لمواصلة سماع قضية الاتهام.

الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الخرطوم قد أعادت ملف الدعوى الى محكمة الموضوع بجنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، بعد ان رفضت جميع الطعون المقدمة من هيئة دفاع المتهم الثالث (طه).

صحيفة الصيحة