الدفاع المدني تكشف تفاصيل جديدة حول حريق السوق الشعبي





كشفت شرطة الدفاع المدني عن سيطرتها على حريق هائل نشب بورش ومعارض أثاث بالسوق الشعبي الخرطوم أمس الأول اثر التماس حراري مما تسبب في حرق (48) محلا تجاريا من أصل (1300) محل بالسوق .

وأكد مدير الدفاع المدني ولاية الخرطوم اللواء شرطة عثمان عطا مصطفى، في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، بأن الحريق شب نتيجه لمصدر حراري خارجي وقد تمت الاستجابة السريعة من الإدارة بـ(٦)عربات إطفاء وتانكر إمداد بحضور ومشاركة شرطة محلية الخرطوم وعدد كبير من ضباط وضباط صف وجنود الدفاع المدني وشرطة المحلية وعملوا على إنقاذ عدد كبير من المواد المخزنة في المواقع المحترقة قبل وصول النيران إليها وتمت السيطرة بالسرعة المطلوبه والحيلولة دون الامتداد إلى باقي السوق .

وأكد عثمان عطا، بأن قواته استطاعت السيطرة على الحريق الذي إدى الى حرق (48) موقعا وذلك من جملة (1300) موقع بالسوق، مشدداً على أن الرياح وسوء التخزين وازدحام الطرق داخل الأسواق و(الفريشه) كانت إحدى العوامل التي ساعدت على انتشار الحريق؛ ووجه عطا، أصحاب المحلات التجارية ومسؤولي الأسواق باتباع الإجراءات الوقائية والسلامة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم. .

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة