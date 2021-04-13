



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م

صحيفة أخبار اليوم:

– مجمع الفقه الإسلامي يعلن الثلاثاء الأول من رمضان المبارك

صحيفة الوطن:

– مجمع الفقه يعلن اليوم الثلاثاء أول أيام رمضان

– ترتيبات لزيارة وفد أمني سوداني لإسرائيل

– أمريكا تتدخل لحل أزمة سد النهضة

– مقتل شاب في صفوف الخبز

– قيادي بالمؤتمر الشعبي :اعادتنا للعصر الحجري

صحيفة السوداني :

– رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد القبائل العربية بغرب دارفور لتعزيز السلم والأمن بالولاية

– مجمع الفقه الإسلامي يُعلن عن قيمة فدية الصيام 300 جنيه عن اليوم الواحد لأصحاب الأعذار غير القادرين على الصيام، كما حدّد زكاة الفطر بـ400 جنيه للفرد.

– تكوين لجنة عليا للمتضررين من حريق قريضة بجنوب دارفور الذي خلف (٦) قتلى

– اعتصام طلاب كلية الطب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

– تجمع المهنيين: الوضع متأخر وغير مطمئن ويجب ترتيب الصفوف

– مجلس الشركاء: الأوضاع المعيشية وصلت مرحلة خطيرة

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان يؤكد لوفد القبائل العربية بغرب دارفور ترسيخ السلم الاجتماعي

– حمدوك يهنئ الشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم

– ياسر عرمان :لا نزال في حاجة للمتاريس

– اثيوبيا تتسلم 61 من أسراها لدى الجيش السوداني

– استمرار استهداف المعسكرات ومقتل نازح بمعسكر كلما في نيالا

– أديس تنتقد الخرطوم والقاهرة وتقول إنها قدمت كل ما يمكن لتسوية الخلافات

صحيفة القوات المسلحة :

– في ذمة الله الفريق أول ركن عبد الماجد حامد خليل

– البرهان: قرارات حاسمة لتعزيز الأمن بالجنينة

– الفريق ياسر العطا: القوات المسلحة صمام أمان السودان ووحدته وأمنه

– مجمع الفقه : اليوم أول أيام رمضان

الخرطوم: (كوش نيوز)