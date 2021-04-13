أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م
صحيفة أخبار اليوم:
– مجمع الفقه الإسلامي يعلن الثلاثاء الأول من رمضان المبارك
صحيفة الوطن:
– مجمع الفقه يعلن اليوم الثلاثاء أول أيام رمضان
– ترتيبات لزيارة وفد أمني سوداني لإسرائيل
– أمريكا تتدخل لحل أزمة سد النهضة
– مقتل شاب في صفوف الخبز
– قيادي بالمؤتمر الشعبي :اعادتنا للعصر الحجري
صحيفة السوداني :
– رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد القبائل العربية بغرب دارفور لتعزيز السلم والأمن بالولاية
– مجمع الفقه الإسلامي يُعلن عن قيمة فدية الصيام 300 جنيه عن اليوم الواحد لأصحاب الأعذار غير القادرين على الصيام، كما حدّد زكاة الفطر بـ400 جنيه للفرد.
– تكوين لجنة عليا للمتضررين من حريق قريضة بجنوب دارفور الذي خلف (٦) قتلى
– اعتصام طلاب كلية الطب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
– تجمع المهنيين: الوضع متأخر وغير مطمئن ويجب ترتيب الصفوف
– مجلس الشركاء: الأوضاع المعيشية وصلت مرحلة خطيرة
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان يؤكد لوفد القبائل العربية بغرب دارفور ترسيخ السلم الاجتماعي
– حمدوك يهنئ الشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم
– ياسر عرمان :لا نزال في حاجة للمتاريس
– اثيوبيا تتسلم 61 من أسراها لدى الجيش السوداني
– استمرار استهداف المعسكرات ومقتل نازح بمعسكر كلما في نيالا
– أديس تنتقد الخرطوم والقاهرة وتقول إنها قدمت كل ما يمكن لتسوية الخلافات
صحيفة القوات المسلحة :
– في ذمة الله الفريق أول ركن عبد الماجد حامد خليل
– البرهان: قرارات حاسمة لتعزيز الأمن بالجنينة
– الفريق ياسر العطا: القوات المسلحة صمام أمان السودان ووحدته وأمنه
– مجمع الفقه : اليوم أول أيام رمضان
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
الى متى هذا الهزو ?