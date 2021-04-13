مليشيات مسلحة بقريضة تقتل (٧) مواطنين وتجرح (٣) كانوا في طريقهم لأداء واجب العزاء





هجمت مليشيات مسلحة ترتدى الزي العسكري على صهوات الخيول، على عربة تكتك قادمة من محلية برام لأداء واجب العزاء في المتوفين من حريق قريضة، عن طريق سوق صقر حوالي (٢٠) كيلو مترا جنوبي قريضة التي تبعد (86) كيلو متراً جنوبي نيالا، تسبب في مقتل (٧) مواطنين في الحال وجرح (3) اشخاص.

واشتكى أهالي قريضة أمس (الاثنين) من كثرة حوادث النهب والقتل من المليشيات المسلحة، مطالبين حكومة الولاية بفرض هيبة الدولة.

قريضة: محجوب حسون

صحيفة السوداني