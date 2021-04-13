(45) إصابة جديدة بكورونا





كشف تقرير فايروس كورونا رقم (348) في الفترة من 25 يناير 2021 حتى الأثنين 12 أبريل الجاري وبين التقرير أن ولاية الخرطوم بها “141” حالة إشتباه، و(31) حالة مؤكدة مع وفاة حالتين، أما الولاية الشمالية فقد أظهر التقرير الاشتباه في حالتين و وفاة شخص جراء الاصابة، أما ولاية النيل الأبيض فقد سجلت (7) حالات مؤكدة. يشار إلى أن تقرير 12 أبريل الجاري, سجل إرتفاعاً في عدد الحالات المؤكدة ليزيد بـ(15) حالة، وكان تقرير يوم 11 أبريل قد سجل “31” حالة مؤكدة ووفاة (6) أشخاص جميعهم من ولاية الخرطوم. يذكر أن عدد إجمالي الحالات منذ يناير 2020 حتى 12 أبريل الجاري بلغت (31.700)، وعدد الوفيات بلغ (2.194)، وتماثل للشفاء (25.451)، أما الحالات النشطة بلغت (914)، وتصدرت ولاية الخرطوم العدد الأكبر من الوفيات بـ(988) حالة وفاة، وبلغت الحالات النشطة بالخرطوم (571).

الخرطوم ( كوش نيوز)