القبض على شبكات إجرامية في السعودية استولت على 35 مليون ريال نصباً





تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية.

صَرّح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، الذي قال إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن الكسف عن عصابة مكونة من (24) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها، يتم تنفيذ عمليات مالية. كما ضبط بحوزتهم (73) هاتفًا متنقلًا لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ (67,506) ريالات.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الرياض”.

صحيفة البيان