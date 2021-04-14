الشرطة: ضبط أكثر من (١٩) مليون حبة ترامادول مخدرة خلال العامين الماضيين





كشف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن ضبط أكثر من (19) مليون حبة ترامادول المخدر خلال الفترة من 2018وحتي 2020.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي خالد حسان، كذلك عن ضبط كميات من حبوب الترامادول المخدرة داخل حاويات قادمة من بعض الدول المجاورة، وشدد حسان، على أهمية الدور الذي ظل يلعبه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الهيئة الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة التي تتولى مهام مواجهة مخاطر المخدرات وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية للحد منها.

وقال اللواء حسان، خلال مخاطبته بالأمس اجتماعات لجنة المخدرات في دورتها الحالية رقم 64 والتي انعقدت بفينا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أن جهود مكافحة المخدرات تعترضها تحديات جسام ومعوقات كبري في سبيل القضاء على زراعة القنب الهندي في محمية الردوم جنوب غرب البلاد التي تعتبر ملاذا آمنا ومغريا لتجار المخدرات لاستفادتهم من طبيعة المنطقة الجغرافية، مضيفاً بأنه وخلال العام الماضي تمت إبادة 350 طناً من نبات القنب، في وقت أكد فيه جهود التصدي لزراعة القنب وحدها ليست كافية إذ لابد من وضع برامج للتنمية البديلة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في خطط برامج الحد من إنتاج المخدرات، مشيرًا الى أن أبرز التحديات التي تواجه إدارته المتمثلة في تزايد معدلات تهريب عقار الترامادول الذي بات يشكل مهدداً كبيرًا للشباب.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن السودان يمتلك تجربة رائدة في مجال إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة المخدرات حيث تم إنشاء أول لجنة وطنية لمكافحة المخدرات في العام 1960 وتعمل اللجنة القومية بموجب المادة 4من قانون مكافحة المخدرات والمؤاثرات العقلية للعام 1994م وتضم نخبة من المختصين في مجالات عديدة ومجالات العمل الطوعي

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة