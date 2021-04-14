إصابات جديدة بـ”كورونا” والخرطوم تتصدّر قائمة الوفيات





كشفت السلطات الصحية في السودان عن أنّه تمّ تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، في تقرير صادر ـ الاثنين. وأوضح التقرير أنّ ولاية الخرطوم شهدت 141 حالة اشتباه، و 31 حالة مؤكّدة مع وفاتين، وبحسب صحيفة الحراك السياسيأشار إلى أنّ الولاية الشمالية سجلت حالتي اشتباه ووفاة شخصٍ جراء الإصابة، فيما سجّلت ولاية النيل الأبيض 7 حالات مؤكّدة. وفي الثاني عشر من أبريل الجاري، سجّلت عدد الحالات المؤكّدة 31 حالة مؤكّدة و 6 وفيات بولاية الخرطوم. ووصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19 في السودان إلى”31.700، فيما تعافى 25.451، وتوفي”2.194.

الخرطوم كوش نيوز