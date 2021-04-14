إعتقال شخصين بتهمة قتل امرأة وإصابة طفلها





قالت السلطات الحكومية في مقاطعة كواجوك بولاية واراب في جنوب السودان، انها قامت باعتقال شخصين بتهمة، مقتل امرأة وإصابة طفلها الأسبوع الماضي. ولقت اقول ميار اكوك، مصرعها يوم الأحد الماضي واصيب ابنها 12 عاماً بالرصاص، في حادث إطلاق النار نفذها مسلحين مجهولين. وقال قبريال مدوت ايوك، عمدة بلدية كواجوك بحسب راديو تمازُج الثلاثاء، أن الشرطة اعتقلت المشتبه بهم في مواقع مختلفة، بعد ارتكاب جريمة القتل. مبيناً ان التحقيقات لا تزال جارية مع المتهمين للمزيد من المعلومات حول الجريمة. وأوضح العمدة قبريال، أن أحد المشتبه بهم تم إعتقاله في ليلة وقوع الحادثة، ومحتجز في قسم شرطة مدينة واو. ولم يكشف العمدة عن أسماء المقبوضين ومضي قائلاً: “الأجهزة الأمنية لا تزال تجري التحقيقات حتى الآن لمعرفة عدد المتورطين في الجريمة”. وأدان بونا ملوال، ناشط منظمات المجتمع المدني في واراب، الحادثة، داعيا للإسراع في إجراءات محاكمة المتهمين لتحقيق العدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)