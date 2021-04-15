لهذا السبب عليك بتناول الزبادي على السحور





ينصح خبراء التغذية بتناول الزبادي على السحور خلال شهر رمضان المبارك، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. فما هي فوائد تناول الزبادي على السحور (بحسب الامارات نيوز) 1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي يقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم والإمساك والانتفاخ والغازات. لاحتوائه على نسبة عالية من مادة البروبيوتيك، التي تساهم في الحفاظ على التوازن البكتيري داخل الأمعاء. 2- تقليل الشعور الخمول يفيد الزبادي بمحتواه العالي من فيتامين د، الذي يعمل على مقاومة الخمول وزيادة التركيز، فضلًا عن دوره الفعال في تقوية الجهاز المناعي. 3- كبح الشهية يساعد الزبادي على الشعور بالشبع والامتلاء خلال ساعات الصيام، نظرًا لمحتواه العالي من البروتين والدهون. 4- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أفادت دراسة أن الزبادي الخالي من الدسم أفضل على صحة القلب من الزبادي البلدي، لأنه يمنع ضغط الدم من الارتفاع عن مستواه الطبيعي، ومن ثم الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين. 5- الحفاظ على ترطيب الجسم يقلل الزبادي من خطر الإصابة بالجفاف والشعور بالعطش أثناء الصيام، خاصةً في الأجواء الحارة، لأنه يعمل على سد نقص الفيتامينات والمعادن اللازمة لترطيب الجسم والبشرة.

الخرطوم (كوش نيوز)