ضبط (6) آلاف جالون جازولين مهربة بنهر النيل





ضبطت الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل فرعية عطبرة عربة تانكر محمّلة بالوقود المهرّب”جازولين” خارج الأطر الرسمية ودون مستنداتٍ رسمية بحمولةٍ تصل إلى 6 آلاف جالون .

وقال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية الطاهر عبد الرحمن، بحسب تصريحٍ صحفي، امس، :” تمّ نصب كمينٍ محكمٍ أسفر عن ضبط المركبة التانكر حمولة 6 آلاف جالون .

وأضاف: ” تمّ ضبط عدد 4متهمين وبحوزتهم عدد 2برميل جازولين و2جركانة سعة 16جالون وذلك بمنطقة أم الطيور “.

وتابع ” تانكر الوقود يحمل تصريحا من الجهات المختصة بالمرور إلى ولاية النيل الابيض إلاّ أن السائق قد عكس مساره وتوجه للولاية الشمالية دون الرجوع للجهات المختصة لتعديل المستندات الرسمية الخاصة بشحنة الوقود”.

السوداني