تحقيق يكشف أوضاعا مأساوية للمرضى بالمستشفيات إثر قطوعات الكهرباء





كشف تحقيق لـ(المصادر) عن أوضاع مأساوية يعيشها المرضى بالمستشفيات إثر قطوعات التَيَّار الكهربائي، وشكا عدد من مُدراء المُستشفيات من تَوقُّف ماكينات غسيل الكُلى أثناء عمليات الغسيل وتدهور الحالة الصحية للمرضى ، مُشيرين إلى استخدامهم أياديهم في تنفس مرضى العنايات المكثفة بعد توقف أجهزة الأكسجين، مُنوهين إلى تلف مخزون أكياس الدم وتجلطه بالثلاجات الأمر الذي يُهَدِّد حياة آلاف المرضى بالمستشفيات .

من جانبه أوضح عُمر الرشيد مُوظف بشركة كهرباء السودان القابضة لـ(السوداني) أن أسباب قطوعات التيار الكهربائي المُتكرِّرة نتيجة لضعف التوليد بحيث لا توجد كهرباء كافية تغطي الحاجة الحقيقية للبلاد، وكشف عن نقص في التوليد يتمثل في مشاكل إدارية وعدم وجود وقود كاف يغطي حجم الاستهلاك ، ورد على سؤالنا حول إمكانية توفير خط ساخن للمستشفيات بقوله إن توصيلات الخطوط الساخنة تحتاج لتكاليف عالية من توزيع المحولات بطرق علمية، إضافة لمراعاة المواقع الجغرافية للمستشفيات ، وتغطية الإنشاء وغيرها من العوامل التي تحتاج لمبالغ عالية جداً، واستبعد استقرار الكهرباء بالبلاد في الأيام المقبلة .

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني