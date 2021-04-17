15 دولارا شهرياً للنساء الحوامل بولايتي كسلا والبحر الأحمر





انطلقت بالمتحف القومي فعاليات مشروع الدعم النقدي للأمومة والطفولة والتي نفذتها مفوضية الامان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية .

وقال مفوض الامانة الإجتماعية وخفض الفقر ،عز الدين الصافي ، إن البرنامج يستهدف استفادة 50 ألف أسرة في ولايتي كسلا والبحر الأحمر ، موضحا أن شكل الدعم المقدم للطفولة والامومة دعم نقدي مباشر للحوامل وهو مايعادل 15 دولارا للشهر والدعم المصاحب يتعلق بالتوعية وتأهيل القابلات وقال إن هذا البرنامج يوفر قوة شرائية للنساءالحوامل والمرضعات .

من جهته قال وزير التنمية الاجتماعية ، أحمد آدم بخيت ، إن مشروع دعم الامهات والاطفال يأتي في سياق مشروعات التنمية الاجتماعية،

مشيراً لاختيار ولايتي كسلا والبحر الأحمر لتنفيذ البرنامج باعتبارهما الولايتين الاكثر فقراً .

صحيفة السوداني