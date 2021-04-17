كورونا.. أكثر من (3) ملايين وفاة ومنظمة الصحة تعارض توفير جوازات سفر خاصة للحاصلين على اللقاح





سُجلت رسميا أكثر من 3 ملايين وفاة جراء فيروس كورونا في العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر 2019، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية معارضتها توفير جوازات سفر خاصة بالحاصلين على اللقاح. وأحصيت أكثر من 139 مليون إصابة في العالم منذ بدء تفشي الوباء، بينها حوالي 730 ألفا في اليوم حاليا، وهو عدد في ارتفاع مستمر أيضا منذ أواخر فبراير الماضي. وبعد تباطؤ طفيف في ماس السابق، عاود عدد الوفيات اليومي الارتفاع من جديد في العالم، مع تسجيل معدل يفوق 12 ألف وفاة في اليوم الأسبوع الماضي، مقتربا من معدل 14 ألفا و500 وفاة يومية مسجلة في نهاية يناير الماضي في ذروة تفشي الوباء. واعتبرت منظمة الصحة العالمية بحسب الجزيرة نت أن الوباء في “نقطة حرجة” بين دول على غرار إسرائيل تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، وأخرى مثل الهند تواجه ارتفاعا حادا جديدا لأعداد الإصابات والوفيات. ولم تعد تسجل بريطانيا الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا (127 ألفا و225 وفاة)، سوى نحو 30 وفاة في اليوم بعد أن بلغ عدد الوفيات ذروته بأكثر من 1200 وفاة في اليوم في أواخر يناير الماضي. وبدءا من مطلع ديسمبر السابق، أطلقت بريطانيا -التي خرجت الاثنين من إغلاق استمر أكثر من 3 أشهر- حملة تلقيح مكثفة سمحت بحقن جرعة واحدة على الأقل لـ60% من السكان الراشدين. ارتفاع الإصابات كما تراجع الوباء منذ يناير الماضي في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم بـ566 ألفا و224 وفاة، رغم تسجيل ارتفاع جديد للأعداد في بعض الولايات. وتعاني دول عدة لوقف تفشي الوباء، مع تحذير المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف الثلاثاء الماضي من أن الوباء “ينتشر بسرعة”. وفي البرازيل، ثاني دولة أكثر تضررا من الوباء في العالم بـ368 ألفا و749 وفاة، يتم الإعلان عن قرابة 3 آلاف وفاة يوميا، أي قرابة ربع الوفيات المعلنة يوميا في العالم. وازداد هذا العدد كثيرا منذ منتصف فبراير السابق، وباتت البلاد تسجل منذ السابع من ماس/آذار الماضي يوميا أعلى عدد وفيات في العالم. وارتفاع عدد الوفيات سريع أيضا في الهند، حيث تسجل الدولة -التي تعد 1.3 مليار نسمة- أكثر من ألف وفاة يومية، أي أكثر بتسعة أضعاف مما كانت تحصي مطلع مارس السابق، مع ارتفاع مماثل لعدد الإصابات (أكثر من 188 ألفا في اليوم مقابل 15 ألفا في مطلع مارس الماضي). جوازات سفر خاصة انضمت منظمة الصحة العالمية إلى حالة الجدل الدائر بشأن فكرة توفير جوازات سفر خاصة بالحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، معلنة معارضتها لها، استنادا إلى أن هناك الكثير من المعلومات غير المعروفة بشأن قدرة تلك اللقاحات على منع الإصابة بالفيروس بالفعل. وأضافت المنظمة العالمية أن منح جوازات سفر للحاصلين على اللقاح لن يكون عادلا بالنسبة لمواطني الدول الأكثر فقرا، والتي تتسم فيها وتيرة إعطاء اللقاحات بالبطء، مما قد يتسبب في التمييز ضد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

الخرطوم ( كوش نيوز)