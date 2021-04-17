الجيش اليمني يعلن قتل وإصابة 35 عنصرا من “أنصار الله” في تعز





أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل وإصابة 35 عنصرا من جماعة “أنصار الله” في معارك بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال الجيش، في بيان له، نشره موقع “سبتمبر نت” إن “قوات الجيش تمكنت من تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا”.

وأشار إلى أن “هذا التقدم جاء عقب هجوم نفذته قوات الجيش على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مقبنة، غربي المحافظة”.

وبحسب البيان “أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة 35 عنصرا في صفوف المليشيا الانقلابية”.

وأكد البيان أن مدفعية الجيش تمكنت من إعطاب وإحراق مدرعة BMP تابعة لأنصار الله.

وتسطير جماعة “أنصار الله” اليمنية على أطراف مدينة تعز بينما تخضع المدينة لسيطرة الجيش الحكومي، وتشهد أطراف المدينة اشتباكات متقطعة بين الجانبين.

وتشهد محافظة تعز منذ مطلع آذار/مارس الماضي، معارك بين الحوثيين والجيش اليمني، إثر اطلاق الأخير عملية عسكرية واسعة ضد مواقع الجماعة في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، أعلن خلالها السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.

العربية نت