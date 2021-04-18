عثمان ميرغني يكتب ( قرارات رئيس الوزراء التاريخية..)





أصدر رئيس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرار بتكوين الإدارة العامة لضبط الاتصال المؤسسي في الدولة Corporate Communication .ومهمتها تطوير وضبط الاتصال المؤسسي أفقياً ورأسياً في الدولة Intra&Inter ، حيث تشرف على ضمان تدفق المعلومات والإجراءات عبر أجهزة الدولة كأنها جسم واحد باستنباط وتحديث النظم واللوائح و الرقمنة.

عندما يتقدم المواطن للحصول على خدمة أو إجراء حكومي في أية إدارة حكومية فلا حاجة لإبراز شهادات أو مستندٍ من إدارات أخرى حيث يوفر النظام التواصل البيني للإدارات الحكومية والحصول على المعلومات لحظياً عبر النظام.

وتصمم الإدارة نظاماً للخطابات والقرارات الإدارية مكوناً من أرقام متسلسلة تسمح بمتابعة كل المراسلات والاتصالات بين إدارات ووحدات الحكومة بسهولة، وتضمن توثيق الأعمال والمناشط والقرارات الحكومية.

ويوفر النظام التواصل المباشر للمواطن مع كل الإدارات الحكومية ونظام إنذار تلقائي في حال تأخر الردود على المواطنين عن الفترة القياسية المضمنة في النظام.

ثانياً؛ قرار بتكوين غرفة إدارة الأزمة:

ومهمتها إدارة كل الأزمات على المستوى القومي والولائي بحيث تتفرغ الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للدولة عبر تنفيذ البرامج المحددة لكل وزارة أو هيئة. ويقصدبـ”الأزمة” هنا كل ما يندرج في قيد العمل الاستثنائي خارج نطاق الخطة العامة، والكوارث والأحداث الأمنية و ندرة بعض السلع الحتمية أو انقطاع بعض الخدمات الحكومية.

تتولى الغرفة تصميم الحلول الآنية ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.

بالله عليكم هل تحتاج مثل هذه الأفكار إلى بطل؟ على رأي الجنرال الأمريكي شوارزكوف قائد التحالف الدولي في حرب الخليج في كتابه بعنوان (لا تحتاج إلى بطل)

لا يمكن تصور نهضة في بلادنا بجهاز الخدمة المدنية الراهن.. لابد من ثورة إدارية في الخدمة المدنية

. صحيفة الانتباهة