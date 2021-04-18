توقُّف تام لمستشفيات النهود بسبب إضراب الأطباء





كشف المدير الطبي لمستشفى النهود المرجعي، خليل جمال، عن توقُّف تام للمستشفيات الحكومية بالمدينة عن استقبال الحالات المرضية الجديدة، عقب إضراب الأطباء العموميين.

وقال جمال بحسب “الترا سودان”، إن المستشفى التعليمي توقّف منذ ثلاثة أيام، فيما توقّف أمس المستشفى المرجعي نهائياً عن استقبال الحالات الجديدة.

وأعلن الأطباء العموميون المُتعاقدون، توقُّفهم التام عن العمل في كل من المستشفى المرجعي والتعليمي بالمدينة، ورفضهم التوقيع على العقودات حال لم يتم تعديل شروطها.

صحيفة الصيحة