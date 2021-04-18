تجمع الأطباء بأمريكا ينشئ محطة أوكسجين بمستشفى نيالا





اعلن تجمع الأطباء السودانيين، باميركا عن مشروع انشاء محطة أوكسجين مستشفى نيالا التعليمي بسعة تشغيلية يومية مقدارها مئة و خمسون اسطوانة سعة أربعين لتر مكعب.

وذلك ضمن مشروعات تجمع الاطباء بأميركا (سابا) لتطوير البنية التحتية للمستشفيات السودانية .

وكشف التجمع عن شحن عدد ٣٠٠ اسطوانة أوكسجين معبأة لتغطية احتياجات المستشفى و المستشفيات المجاورة في ولاية جنوب دارفور لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة المتوقعةخلال شهر يوليو ٢٠٢١.

وقال التجمع إن مشاريع امداد المستشفيات بمحطات الأوكسجين تعتبر لبنة أساسية في طريق توفير خدمات صحية تليق بإنسان السودان، باعتبارها من اساسيات علاج الحالات الحرجة، واجراء العمليات الجراحية، وحجر الزاوية في الوسائل المنقذة للحياة وخاصة عقب فقد البلاد خلال الأشهر الماضية أرواحا سودانية طاهرة، بسبب نقص الأوكسجين و أدوات إيصاله للمرضى.

ودعا التجمع كافة مؤسسات الدولة والأجسام المهنية لتبني حملة قومية قوامها تشييد محطات توفر الأوكسجين للمرضي في كل بقاع السودان.

صحيفة السوداني