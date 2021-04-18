(الدعم السريع) تضبط مخدرات بقيمة (5) ملايين جنيه بغرب دارفور





تمكنت قوات الدعم السريع، قطاع غرب دارفور، من ضبط كميات من المخدرات وحبوب الترامادول تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتوقيف متهمة اجنبية بحوزتها المعروضات، وذلك بعد عملية نوعية نفذتها هيئة الاستخبارات بالدعم السريع بالقرب من منطقة فوربرنقا.

وقال قائد قطاع غرب دارفور، العميد ادريس حسن ابراهيم، في تصريح صحفي، إن الضبطية تمثل تنفيذاً حرفياً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو، بشأن ضبط الحدود ومحاربة الظواهر السالبة التي تستهدف عقول الشباب وتدمير مستقبلهم لجهة أن الشباب هم ركيزة المستقبل ولابد من حمايتهم من هذه المؤثرات العقلية.

وشدد العميد إدريس على عدم تهاون قواته في حسم الظواهر الخطرة على مستقبل الشباب مهما كلفها ذلك من أمر، مؤكداً أن قواته تحكم قبضتها على مداخل ومخارج الولاية تماماً ولم تترك سبيلاً لضعاف النفوس الإضرار بالشباب والاقتصاد.

صحيفة السوداني