خالد سلك قدم دعوة للمجموعات المتناحرة والمتصارعة في مؤتمر باريس للإجتماع وطالبهم بعدم التصعيد والتسريب





مؤتمر باريس (1) ..

هو مؤتمر لأصدقاء السودان والمانحين وهو مؤتمر إقتصادي لمساعدة السودان إقتصادياً.

المؤتمر الإقتصادي لا يتعدى الثلاثة ساعات !! لكن في برنامج مُصاحِب له في المعهد العربي عبارة عن ندوات إقتصادية وسياسية ومعارض فنية وثقافية للتعريف بالسودان وثورة ديسمبر.

تم تشكيل لجان مختلفة لإختيار اشخاص يُمثلوا السودان في مختلف المجالات و طبعاً اللجان إشتغلت شغل صاحبي و صاحبك و مافي اي معايير للإختيار و اعلم ان بعض من وقع عليهم الإختيار مخططين و مدبرين للبقاء في فرنسا و عدم العودة للسودان كفضيحة تضاف لفضائحنا الدولية.

قامت السيدة هبة الدولية (الجنجويدية) وزيرة المالية المُكلفة السابقة و الما معروف ليها صفة رسمية في الحكومة الان (لو في زول عارف يورينا) بإختيار عدد من رجال الاعمال لتمثيل السودان منهم :

– مو إبراهيم لتمثيل رجال الاعمال السودانيين و هو رجل الاعمال ذو الأصول السودانية الذي لا يمتلك درداقة بإسمه في السودان !! فهل يُمثِل مو السودان ام Chatham House (شتم هاوس) ؟!

– وجدي ميرغني لتقديم ورقة إقتصادية بإسم رجال الاعمال السودانيين و هو المُتهم في بلاغ غسيل الاموال بالنيابة العامة و في لجنة تحقيق قرض ال PTA و الذي قدمت شخصياً قبل عامين للنائب العام مباشرةً الملف الكامل الذي يحتوي على أدلة و بينات إستيلاء وجدي و بدر الدين محمود و حازم مصطفى و ايمن المامون على 950 مليون يورو (ما يعادل المليار و مائتين مليون دولار) قيمة القرض الذي تحول لدين على السودان !! و هو نفس الملف الذي قامت مجموعة The Sentry الإستقصائية المختصة بغسيل الاموال و متابعتها في النظام المالي العالمي بنشره في ملفها الشهيرThe Loan wolves (ذئاب القروض) !!

السؤال..

هل مُبرر أن الحكومة التنفيذية و حمدوك و شُلته يرون أن إتحاد اصحاب العمل و الغرفة التجارية هي اجسام سياسية بإمتياز (حقيقة) و لا تُمثِل رجال الاعمال السودانيين الحقيقيين لذلك تخطتهم هبة في إختياراتها و إختارت رجال اعمال لا اعمال لهم في السودان او متهمين بقضايا غسيل اموال و سرقة قروض ليُمثلوا السودان ؟!

لماذا لم يتم الإعلان عن اللجان و منسقيها و معايير إختيار المُشاركين في فعاليات المؤتمر التي تجري على هامشه و هل يتم الإختيار بناء على كسب مؤيدين للحكومة التنفيذية الهزيلة من عضوية الاحزاب و جماعة شكراً حمدوك ؟؟

*إضافة:

السادة عضوية إتحاد اصحاب العمل و الغرف التجارية ممكن نسمع منكم تفاصيل اخر إجتماع بحضور هبة ؟؟

*إضافة :

خالد سلك قدم دعوة للمجموعات المتناحرة و المتصارعة في مؤتمر باريس للإجتماع غداً معه و طالبهم بعدم التصعيد و التسريب.

بقلم

غازي الريح