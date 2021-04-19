(الصحة): 40% نسبة توفر الأدوية الأساسية و(5) ملايين دولار عاجلة للإمدادات





قالت وزارة الصحة الاتحادية، إن الأدوية الأساسية بالامدادات الطبية متوفرة بنسبة 40%.

واكدت الوزارة إلتزام وزارة المالية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار فوراً، لسدادات بعض مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي تستورد منها الأدوية وجدولة المتبقي بصورة عاجلة، بجانب دفع مبلغ 800 مليون جنيه لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة بالعملات الاجنبية .

وانعقد بمجلس الوزراء امس اجتماع لبحث الاجراءات اللازمة لمعالجة ازمة الادوية بحضور ممثلين لوزارتي الصحة والمالية والمجلس القومي للادوية والسموم وغرفة مستوردي الادوية .

وقالت وزارة الصحة في بيان، امس، إن الإجتماع خلص لعدة قرارات ملزمة لكافة جهات الاختصاص للعمل بها مباشرةً : التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المختص البالغ قدره 21 مليون يورو لاستيراد الادوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ، فضلاً عن التزام المالية بسداد المبالغ المذكورة .

صحيفة السوداني