ضبط اسطوانات غاز مهربة لمناطق التعدين





تمكنت مباحث مروي من ضبط عدد 27 اسطوانة غاز مهربة لمناطق التعدين بعد توفر معلومه لدى رجال مباحث مروي تفيد بتحرك عربة بوكس تحمل اسطوانات غاز مهربه . وبعد عمل كمين محكم وفق ( سونا ) تم القبض على العربه البوكس وهي تحمل الاسطوانات، وقد حاول المتهم تقديم رشوة لافراد المباحث، ولكن امانة افراد المباحث جعلتهم يرفضون الرشوة حيث قاموا بتحرير بلاغ في قسم مروي جاري اكمال الملف لرفعه للجهات القانونية، مما يجدر ذكره ان مباحث مروي تقوم بادوار متعاظمة في القضاء على الجريمة ومحاربة الظواهر السالبه .

الخرطوم ( كوش نيوز )