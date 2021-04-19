شرطة كرري توقف متهم بجريمة قتل هزت منطقة الإسكان





إستطاعت شرطة النجدة محلية كرري من فك طلاسم بلاغ جريمة قتل هزت منطقة الإسكان والقري المجاورة حيث نجحت في السيطرة علي المتهم الرئيسي في البلاغ وضبطه وبحوزته أداة الجريمة (سكين) وبحسب المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغ تعود بورود مكالمة من الشاكي عبر الهاتف للرقم الخاص ببلاغات إدارة النجدة 999 يفيد فيه بأن شخصا قد قام بتسديد طعنة بواسطة آلة حادة سكين لشخص آخر وارداه قتيلا في الحال وذلك بمنطقة الاسكان مربع 95 وأبان الشاكي أن المتهم لازال يحمل أداة الجريمة (سكين) وفور تلقي غرفة عمليات النجدة للبلاغ تم تحريك وحدتين من أسطول سيارات النجدة الي موقع الحادث (صابرين وحلايب )حيث تم التعامل مع المتهم من قبل وحدات النجدة والسيطرة عليه وبناء علي ذلك تم إقتياده الي دائرة الإختصاص بقسم شرطة الإسكان الحارة وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته تحت المادة 130من القانوني الجنائي ووضعت أداة الجريمة معروضات في البلاغ.

الخرطوم ( كوش نيوز)